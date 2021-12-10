الجمعة 10 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تزامنًا مع أعمال التطوير.. حملة لإزالة الإشغالات بشارع 23 ديسمبر ببورسعيد (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لمواجهة ظاهرة الإشغالات، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الكبيرة التي تجري في شارع 23 ديسمبر.

و تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى أعمال الحملة، والتي تمكنت من رفع وإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين والمحال العامة بامتداد جانبى الشارع والجزيرة الوسطى، بدءاً من تقاطع شارع العبور وحتى تقاطع شارع عبد الحليم محمود، مروراً بواجهة مناطق خديجه وزمزم واستكمال زمزم، وأمام المدينة الرياضية.

- نتائج الحملة


وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة، و"الفتارين" والأكشاك غير المرخصة بامتداد جانبي الشارع، كما تم رفع وإزالة إشغالات المحال العامة أمام الرصيف العام ونهر الطريق وإلزامهم بالمساحات القانونية.


وشدد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، على استمرار متابعة ظاهرة الإشغالات بشارع 23 ديسمبر وإزالتها، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بالتعديات، وذلك لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وإعادة الإنضباط إلى كافة مناطق وقطاعات الحى.

وكان اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد، قد أكد قرب الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير التي تجري بـ 23 ديسمبر ، والتي تأتي في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام .

وتشمل أعمال التطوير، دهان واجهات العمارات السكنية بلون موجد فى نطاق شارع 23 ديسمبر ، وتوسعة الطريق، وتأسيس أماكن جديدة للإنتظار والترفيه، ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ، بجانب أعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية ، بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالمنطقة، خاصة وأنه يخدم أهالي أحياء المناخ والزهور والضواحى، ويبلغ طول المحور  3800 مترًا.

تعديات العبور مستوى طريق محافظ الجمعة أحمد إزالة بيرة على اليوم عادل سعيد

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