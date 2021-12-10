تجديد حبس «تاجر هيروين» بـ15 مايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر مخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مسحوق الهيروين، لتوزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

البداية عندما خرج النقيب محمود عز بحملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذا لتعليمات العميد أحمد عبدالعزيز، مفتش المباحث بتكثيف الحملات الدورية على شوارع المدينة، وأثناء السير بأحد الشوارع بمجاورة 13 دائرة القسم، اشتبه في المدعو محمد محروس، 30 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 13.

وبالاقتراب منه لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن القوة الأمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على كمية من الحصاوي لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، فتم اصطحابهم إلى ديوان الشرطة.

وبسؤاله أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، متحصلات البيع، والهاتف المحمول، للتواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.