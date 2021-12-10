الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «تاجر هيروين» بـ15 مايو

حبس «تاجر هيروين
حبس «تاجر هيروين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر مخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مسحوق الهيروين، لتوزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

البداية عندما خرج النقيب محمود عز بحملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذا لتعليمات العميد أحمد عبدالعزيز، مفتش المباحث بتكثيف الحملات الدورية على شوارع المدينة، وأثناء السير بأحد الشوارع بمجاورة 13 دائرة القسم، اشتبه في المدعو محمد محروس، 30 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 13.

وبالاقتراب منه لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن القوة الأمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على كمية من الحصاوي لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، فتم اصطحابهم إلى ديوان الشرطة.

وبسؤاله أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، متحصلات البيع، والهاتف المحمول، للتواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ميقاتى: طلب دعم عاجل من القاهرة بمجال الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بتوجيهات الرئيس السيسى.. تيسيرات لسفر العمالة المصرية فى الأردن

مسئول بالفرنسية للتنمية: تنفيذ مشروعات والبرامج الجديدة في مصر خلال العام المقبل

أسهم أوروبا تتراجع قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

ترامب فى هجوم على نتنياهو: كنت أحبه لكنه خاننى.. ما التفاصيل؟

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة