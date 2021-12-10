6 نصائح هامة لإنهاء العلاقات العاطفية المتأزمة

بمجرد أن تدرك أن العلاقة لا جدوى منها وأن وقت الانفصال قد حان، قد ترغب في تأجيلها أو في المحاولة مع الشريك مرة أخرى أو الانتظار حتى ينفصل هو عنك، لكن لا داعي للقلق بعد الآن، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخفيف من حدة ذلك، والحصول على الشجاعة اللازمة عند الانفصال.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز النصائح ، التي تمكنك من إنهاء العلاقة العاطفية بسلام وفقًا لموقع " Scopmaire".

- نصائح هامة لإنهاء العلاقات العاطفية المتأزمة

1- يجب في هذه الحالة أن تضع قائمة بأسباب الانفصال، مثل فكرة واضحة عن سبب قيامك بذلك وأنه أمر لا بد منه، لذا اجلس مع نفسك واكتب قائمة بالأسباب التي تجعلك تنفصل، وبمجرد أن تصبح الفكرة منطقية وأنت متأكد من قرارك ومقتنعًا بأنك تستحق الأفضل، فإن هذه القائمة هي نسختك الاحتياطية.

2- عليك فهم أن هذه المقابلة مع الشريك ليست نزهة في الحديقة، بل أمر كبير، قد تكون تذرف الدموع بعد الانفصال ولن تكون العواقب جميلة أيضًا، لأنك بحاجة إلى وقت للشفاء والتأقلم مع حياتك الفردية الجديدة ، لذا تقبل ذلك.

3- أخبر الشريك بقرار الانفصال وجهًا لوجه، لأن الانفصال الذي ينتهي برسالة نصية ليس جيدًا أبدًا ويمكن أن يصبح قبيحة، ولترك ذكرى طيبة ومحترمة وتقديرًا لوقتكما معًا، من الأفضل أن تلتقي بشريكك السابق في المستقبل وتشرح له بوضوح كيف تشعر وأسباب إنهاء العلاقة.

4- لا تلم أي شخص إذا لم يكن ذلك ضروريًا، تجنب لوم شريكك أو نفسك|، قد لا تسير الأمور على ما يرام بسبب التوقيت أو الظروف، فمثلما لديك أسباب للانفصال، كان لديك أسباب للدخول في العلاقة.. لذا اعتز بذكرياتك وابدأ من جديد.

5- لا تستسلم للحجج، ففي بعض الأحيان يمكن أن يصبح الأمر قبيحًا، نظرًا لوجود العديد من المشاعر والتاريخ، فقد يتخذ شريكك موقفًا دفاعيًا أو يحول المحادثة إلى نقاش، لذلك ابق على وجهة نظرك وإلا فلن تنتهي أبدًا هذه العلاقة.

6- امنح نفسك بعض الوقت، وخذ وقتك للشفاء والتعافي، بغض النظر عن طبيعة العلاقة، فقد خرجت لأسباب وجيهة خاصة بك، والآن، فقط خذ وقتك للمضي قدمًا.