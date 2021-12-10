القبض على المتهم بذبح طفل لسرقة 300 جنيه بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، القبض على المتهم بقتل وذبح طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بغرض الاستيلاء على أموال التحصيل في عمله ببيع الجرجير والخضرة، وإلقاء الجثة بالقرب من قرية المصالحة بشرق النيل.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من الرائد محمد امبابي، رئيس وحدة مباحث نجع حمادي، بضبط، "حشمت. ف"، 35 عاما، مقيم بقرية الرحمانية قبلي، يبلغ من العمر 34 عامًا، لاتهامه بقتل الطفل، حسين عبدالله، بغرض سرقة 300 جنيهًا أموال التحصيل اليومي من عمل الطفل في بيع الخضرة والجرجير.

وكشفت التحريات أن المجني عليه قد لقي مصرعه على يد عاطل أخر، أثناء عودته من عمله، حيث حاول المتهم سرقة أموال التحصيل اليومي، بعد انتهاء الطفل الصغير من بيع الجرجير والخضرة في شوارع نجع حمادي، فقاومه حفاظًا على مكسبه اليومي الذي جمعه، فقام بذبحه والاستيلاء على أمواله.