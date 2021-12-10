علماء يابانيون يطورون أقنعة تكشف فيروس كورونا ‎

طور فريق من العلماء في إحدى الجامعات غرب اليابان أقنعة تتوهج عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية إذا كانت تحتوي على آثار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باستخدام أجسام مضادة مستخرجة من بيض النعام.

ويأمل فريق جامعة كيوتو، برئاسة رئيسها ياسوهيرو تسوكاموتو، أن توفر الأقنعة للمستخدمين طريقة سهلة لاختبار ما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس. ومع استمرار اختبارها معمليا، يهدف الفريق، حسبما أفادت صحيفة “جابان توداي” اليابانية اليوم الجمعة، إلى الحصول على موافقة من قبل الحكومة المركزية لبيع الأقنعة بداية من العام المقبل، مع الإشارة إلى حقيقة أن النعام قادر على إنتاج عدة أنواع مختلفة من الأجسام المضادة، أو البروتينات التي تتعرف على الأجسام الغريبة في الجسم.

وفي فبراير 2020، تمكن الفريق نفسه من حقن شكل غير نشط وغير مهدد من فيروس كورونا في أنثى النعام، ونجح في استخراج كمية كبيرة من الأجسام المضادة من البيض الذي وضعوه، ولاحقا، طور الفريق مرشحا خاصا يتم وضعه داخل قناع الوجه؛ حيث يمكن إخراج الفلتر ورشة بصبغة فلورية تحتوي على الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستمدة من بيض النعام. وفي حالة وجود الفيروس، سوف يتوهج المرشح عند تسليط الضوء تحت الأشعة فوق البنفسجية.

وعندما أجرى الفريق تجارب لمدة 10 أيام على 32 شخصا مصابا بالفيروس التاجي، وجدوا أن جميع الأقنعة التي كانوا يرتدونها تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، والتي تلاشت مع مرور الوقت بعد انخفاض الحمل الفيروسي لديهم.

إصابات فيروس كورونا حول العالم

وكان أظهر إحصاء لرويترز اليوم الجمعة، أن أكثر من‭ 267.99 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و582824.