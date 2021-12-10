الفلبين تستلم 3.6 مليون جرعة من لقاحى موديرنا واسترازينيكا ضد كورونا

وصلت صباح، اليوم الجمعة، شحنة مؤلفة من أكثر من 3.6 مليون جرعة من لقاحي "موديرنا" و"استرازينيكا" المضادين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الفلبين.

وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الشحنة، المكونة من مليوني و948 ألف جرعة من لقاح موديرنا و698 ألفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا والتي اشترتها الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص، قد وصلت صباح اليوم إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الصينية.

وأوضحت فرقة العمل الوطنية المعنية بلقاحات كورونا في الفلبين أنه من بين جرعات لقاح موديرنا التي تقترب من الثلاثة ملايين جرعة، اشترت الحكومة الفلبينية مليوني و102 جرعة بينما اشترى القطاع الخاص 846 ألف جرعة؛ مضيفة أن جرعات لقاح استرازينيكا اشتراها القطاع الخاص.

يشار إلى أن الفلبين تمكنت من تطعيم 6.5 مليون طفل على الأقل من سن 12 وحتى 17 عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن ذلك يمثل 32 % من هذه الفئة العمرية التي بدأت في تلقي اللقاح في منتصف أكتوبر الماضي.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام، لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين - التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا - قد تمكنت حتى الآن من تطعيم 5ر39 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.

فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، كارلو نوجراليس، أن بلاده منعت الأربعاء بشكل مؤقت دخول المسافرين القادمين من فرنسا، في إطار جهود لإبقاء متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بعيدا عن البلاد.