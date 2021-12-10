تداول 23 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء، في بيان اليوم الجمعة، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2437 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3509 شاحنات، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140 ألفا و 546 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95 ألفا و610 أطنان.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17733 طنا، شملت "2500 طن يوريا، و753 طن نترات أمونيوم، و 4400 طن كلوريد الايثلين، و9800 طن فوسفات، و 100 طن زيت، و 180 طن كسب فول صويا".

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64 ألفا و 732 طنا، شملت 12821 طن حديد، و7 آلاف طن ذرة و 6136، طن قمح و 2175 طن فول، و 25000 طن سلاج، و 3200 طن سكر، و8400 طن كسب فول صويا".

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15229 طنا، تشمل 3159 طن رمل، و 750 طن نترات، و 1100 طن كلوريد الايثلين، و 4700 طن فوسفات، و 3500 طن زيت، و 2020 طن كسب فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59798 طنا، تشمل 7959 طن حديد، و 12000 طن ذرة، و 14443 طن قمح، و5558 طن فول، و 2400 طن سلاج، و5148 طن سكر، و12000 طن كسب فول صويا، و290 طن كسب عباد شمس.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (سبانخ وبطاطا وفاصوليا وفلفل وبقدونس وخرشوف وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وشمر وزيتون وكراوية وكركدية)، وفواكه (برتقال وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والهند وباكستان وسنغافورة وأستراليا وهولندا وأمريكا وفرنسا وانجلترا.