الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق طريق السويس الصحراوى

طريق السويس الصحراوى
طريق السويس الصحراوى

نشرت الإدارة العامة للمرور، كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية، لمراقبة حركة السيارات بسبب أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى منعا للزحام، مما يستلزم إجراء غلق الطريق "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس، وكذلك الأمر فى الاتجاه المعاكس لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى وتحويل كافة أنواع المركبات إلى طريق جنيفه مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.

وتستمر الأعمال على مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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