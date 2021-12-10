الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز مسؤولي مكتبة بدون ترخيص بالأزبكية للتحريات

مكتبة
مكتبة

قررت نيابة اﻻزبكية بحجز مسؤولي مكتبة بدون ترخيص بالأزبكية، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

كانت البداية، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسئولى "مكتبة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة– ملك أحد الأشخاص" بإدارة المكتبة لبيع وتداول العديد من الكتب الدراسية، وذلك بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط "المدير المسئول"، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (4000 نسخة من الكتب الدراسية التعليمية الخارجية لسنوات دراسية مختلفة" بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه المدير المسئول، وكذا بإرتكابه تلك المخالفات بمشاركة المالك بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

ميقاتى: طلب دعم عاجل من القاهرة بمجال الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

بتوجيهات الرئيس السيسى.. تيسيرات لسفر العمالة المصرية فى الأردن

انخفاض فى الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس دولته الحديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد حظر دخول السياح إلى أراضيها بسبب أوميكرون

ترامب فى هجوم على نتنياهو: كنت أحبه لكنه خاننى.. ما التفاصيل؟

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي