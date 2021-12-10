الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر لسرقته سيارة بشبرا

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

أمرت نيابة شبرا بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته سيارة من أسفل عقار سكنى بمنطقة شبرا.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حـال توقفها أسفل العقار سكنه وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية). 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه ، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) . 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنه وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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