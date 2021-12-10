بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، والذي يشمل ولاية الأونروا، حيث حاز على دعم 164 دولة في حين صوتت ضده إسرائيل فقط وامتنعت عن التصويت 10 دول ومنها الولايات المتحدة.

فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أغلبية 162 دولة، واعتراض 5 دول هى "كندا، وإسرائيل، ماكرونيزيا، وجزر المارشال، والولايات المتحدة"، وامتناع 6 دول "زامبيان اورغواي، غواتيمالا، أستراليا، الكاميرون، رواندا".

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 159 دولة واعتراض 5 دول "كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة" وامتناع 8 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة واعتراض 7 دول "كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ليبيريا، وجزر المارشال، ماكيونيزيا، والولايات المتحدة" وامتناع 20 دولة عن التصويت.

وحصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 80 دولة، واعتراض 18 دولة، وامتناع 73 دولة عن التصويت.

من جهته، أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن شكره للمجتمع الدولي على هذا التأييد الهائل لصالح القضية الفلسطينية وقراراتها.

وأشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بتصويت الدول بالأغلبية لصالح خمسة قرارات لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ76.

وأكد المالكي، في بيان للخارجية، اليوم الجمعة، أن دول المجتمع الدولي تقف مع الحق الفلسطيني في تصويتها على قرارات تعتبر صلب القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين وحقوقهم وعلى رأسها حقهم بالعودة الى ديارهم التي شردوا منها، ودعم الأونروا، ومواجهة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي، وتجفيف منابعه، ووقف الدعم وتمويله، وإرهاب المستوطنين.