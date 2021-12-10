تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على استقرار لبنان تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة ،صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حرص مصر على استقرار لبنان خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني أمس.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مصر حريصة على سلامة واستقرار لبنان الرئيس: ضرورة الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية وتجنيبها مخاطر الصراعات "،

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات فى المنطقة، فى إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبنانى الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض مستجدات المشهد السياسى اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

- رئيس الوزراء اللبناني يشيد بجهود مصر الحثيثة لحشد الدعم الدولي للبنان

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اللبنانى بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة، فى ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي، وأكد "ميقاتي"، اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده الدور المصرى الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، وثمن التجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، التي تعد نموذجا يحتذى به فى دول المنطقة.

- وزير المالية: الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة الإصـدار الريادي

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "جائزة الإصدار الريادي من كلايمت العالمية لأول إصدار سيادي مصري أخضر.. معيط: 54% لتمويل مشروعات المياه والصرف لخلق فرص عمل جديدة".

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة "الإصـدار الريادي في السوق الأخضر" من مؤسسة "كلايمت بوندز"، وجائزة "سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام" من مؤسسة "جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط"، وأوضح أنه تم تخصيص F من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و54% لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير للتقرير المصرى للأثر البيئي للسندات الخـضـراء الدولية المصدرة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، الذي يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يعزز ثقة المستثمرين في توافق المشروعات الممولة بحصيلة هذه السندات مع المعايير البيئية الدولية، والإفصاح عن مجالات وأوجه تخصيص أموال هذا الطرح، الذي حظي بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية لإصدار السندات الخضراء في الأسواق الدولية.

- تنفيذ 15 مشروعا قوميا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات



وأضاف الوزير، أن هناك 15 مشروعا قوميا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، يتم المساهمة في تمويل تنفيذها من خلال الإصـدار السـيادي الأخضر الأول، وتشمل مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان، ومشروع "المونوريل"، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير، إلى أن التقرير يتضمن العديد من المؤشرات الخاصة بالمشروعات الممولة، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مشروع "المونوريل" إلى نحو 19.6 مليون راكب يوميًا لكل كيلو متر خلال عام 2022 ، كما سيوفر المشروع نحو 4500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء والتشغيل ، وأن عدد المستفيدين من مشروعات مجال المياه والصرف الصحى المستدام سيبلغ نحو 16.9 مليون مستفيد بكل المحافظات.

وأضاف الوزير، أنه في إطار توجه الدولة نحو زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال عام 2021 ، الموجهة للمجالات الحيوية كالنقل والخدمات اللوجستية فقد تم تخصيص جزء من قيمة التمويل الأخضر لمشروع «المـونـوريـل».

وأوضح، أنه تم تمويل مشروع الضبعة لتحلية المياه بمحافظة مرسى مطروح بقيمة 67.6 مليون دولار؛ بما يهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية للمياه بكمية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميا لخدمة 57 ألفا و٢٦٠ مواطنًا بالمحافظة.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السفير الأمريكي: كل الدعم لمصر لاستمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي".

أكد جوناثان كوهين السفير الأمـريكي بالـقاهـرة أن بلاده تـقـدم كـل أشـكـال الـدعـم لمصر لتحفيز التجارة والاستثمار، والالتزام بتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومـصـر. وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف من خلال مشروع تـطـويـر الـتـجـارة والتنمية في مصر إلى مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات بمقدار 225 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية.. جـاء ذلـك امـس عـلـى هـامـش توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع تـطـويـر الـتـجـارة والتنمية في مصر والممول من وكالة التنمية الأمريكية وبين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مذكرة التفاهم بمثابة التأكيد على الـتـعـاون والتنسيق المتبادل، وسـوف تـسـاعـد عـلـى تـعـزيـز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

