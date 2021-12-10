سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع الجمعة 10-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، إستقرار كبير خلال الفترة الحالية من التعاملات، الجمعة، حيث بلغ سعر 15,71 جنيه، في ظل زيادة قدرة البنك المركزي على ضبط أسعار الصرف، لاعتماد كثير من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المختلفة على الدولار فى استيراد وتصدير المنتجات والسلع المختلفة بالاسواق، مما يؤدى إلى تأثر السوق المصرفي بسعر صرف الدولار الأمريكي بشكل يومي.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع الخميس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، يراقب البنك المركزي كافة التعاملات فى السوق المصرفي ومنع التلاعب لإحداث إستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، ومع استمرار قدرة البنوك على توفير الكميات المطلوبة من الدولار لكافة المتعاملين لإحداث توازن في السوق المصرفي بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف ومواجهة السوق السوداء للعملات الاجنبيه.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلي ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,78 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,64 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وكذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وكذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

وايضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.