تقييّم جديد حول احتمال ظهور متحور آخر بعد أوميكرون

أعلنت البروفيسورة لودميلا راتنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة جنوب الأورال الطبية، أن الجائحة قد تتقلص، لأن متحور "أوميكرون" قد يكون آخر متحور للفيروس التاجي المستجد.

و حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل ” تقول، "من المحتمل أن يكون متحور "أوميكرون" الذي أكتشف مؤخرا، آخر تحور في الفيروس التاجي المستجد. لأن المعلومات تشير إلى أن إمكانيات الفيروس بدأت في النفاد. صحيح هو معد وسريع العدوى. ولكن نشاطه الوبائي يقل، وقد لا يتحور بعد الآن".

ومن جانب آخر أعلن ألكسندر سيميونوف، رئيس معهد بحوث العدوى الفيروسية في مركز "فيكتور"، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي أسرع بـ 2-3 مرات من متغيرات SARS-CoV-2 المعروفة سابقًا.