الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تقييّم جديد حول احتمال ظهور متحور آخر بعد أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت البروفيسورة لودميلا راتنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة جنوب الأورال الطبية، أن الجائحة قد تتقلص، لأن متحور "أوميكرون" قد يكون آخر متحور للفيروس التاجي المستجد.

 

و حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل ” تقول، "من المحتمل أن يكون متحور "أوميكرون" الذي أكتشف مؤخرا، آخر تحور في الفيروس التاجي المستجد. لأن المعلومات تشير إلى أن إمكانيات الفيروس بدأت في النفاد. صحيح هو معد وسريع العدوى. ولكن نشاطه الوبائي يقل، وقد لا يتحور بعد الآن".

 

ومن جانب آخر أعلن ألكسندر سيميونوف، رئيس معهد بحوث العدوى الفيروسية في مركز "فيكتور"، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي أسرع بـ 2-3 مرات من متغيرات SARS-CoV-2 المعروفة سابقًا.

جديد فيس بعد بروفيسور متحور متحور جديد أوميكرون احتمال تحور سورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على استقرار لبنان تتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 10-12-2021

كيف أثرت ميجان ماركل فى تغير علاقة كيت وهارى للابد

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)