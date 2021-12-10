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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-12-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

 أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10-12-2021

 

سعر  الدولار الأمريكي اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.66 جنيه للشراء، و20.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الخميس والذي كان مسجلا 20.75 جنيه للشراء، و20.98 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

وحافظ سعر صرف اليورو على ثباته أمام الجنيه المصرى، عند 17.62 للشراء، و17.83 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودى اليوم

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

وتداولت البنوك العاملة في مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في بنك بلوم، عوده، المصري الخليجي عند مستوى 4.26 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

 أسعار العملات الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10-12-2021

 

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما بينت شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

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وائل لطفي

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