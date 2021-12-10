المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض يمتنع عن توقع استمرار زيادة الأسعار فى 2022

أحجم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديزي، عن توقع ما إذا كانت الزيادات في الأسعار ستستمر خلال عام 2022.

وقال ديزي إن أسعار البنزين والغاز الطبيعي والسيارات المستعملة تتراجع، لكن هذه الانخفاضات ربما لا تنعكس في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، والتي يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع 6.8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أتوقع بخلال القول... إن معظم التوقعات المستقلة لا تزال ترى تراجعا في زيادات الأسعار وأنها ستتراجع تراجعها ملحوظا على مدار العام المقبل".

و علي صعيد آخر ، تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية، لغانا بمليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 من خلال منشأة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تلقتها غانا من الولايات المتحدة إلى ٥٫٢ مليون جرعة منذ سبتمبر الماضي، حسب وكالة أنباء غانا.

وقال رئيس لجنة مواجهة "كوفيد-19" بوزارة الصحة الغانية، ماثيو كيريما، الذي تلقى التبرع، إن غانا لديها لقاحات كافية لتحصين المزيد من أبناء شعبها، وحث الشعب على زيارة مراكز التطعيم لتلقي التطعيمات تجنبا لإهدار اللقاح.

وقدم كيريما الشكر لحكومة الولايات المتحدة على دعمها المستمر لاحتواء جائحة كوفيد-19 في غانا.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في غانا، ستيفاني سوليفان، أثناء تقديم اللقاحات: "الآن حان الوقت للغانيين لتلقي التطعيمات لتجنب انتشار الفيروس".

وأضافت: "هذه الجرعات هي نفس اللقاحات الآمنة والفعالة المستخدمة في الولايات المتحدة، ويمكننا التغلب على هذا الوباء معا، لكن الأمر يبدأ بتلقي كل شخص مؤهل للقاحات".

فيما أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة للأدوية، الجمعة، اعتزامها الانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة إحداهما تعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.