الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

إيران: نسعى للاتفاق مع الغرب

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،  إن إيران تهدف من وراء محادثات فيينا إلى التوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب بخصوص ملفها النووي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كتب في تدوينة على "إنستجرام": "على الأطراف الغربية أن تعلم بأننا سمعنا ما يكفي من الكلام خلال السنوات الثمانية الماضية. لقد قدموا وعودا من دون تنفيذها، ولكن اليوم حان وقت العمل، ونحن نسعى للتوصل إلى اتفاق جاد وجيد".

 

وشدد عبد اللهيان على أن "برنامج إيران النووي سلمي تماما، لكن تفنيد المخاوف المزعومة للأطراف الغربية بشأن برنامجنا النووي مرتبط بشكل مباشر بإلغاء العقوبات بصورة كاملة".

 

وأضاف: "تساورنا شكوك حول استعداد الغرب لرفع العقوبات من حيث المبدأ ولا نعرف هل الغرب ينوي ذلك أم أنه يسعى فقط من جانب واحد إلى حل مخاوفه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الغرب حاضرا في المفاوضات بنوايا حسنة ومبادرة وأفكار بناءة، فسنشهد بالتأكيد تقدما سريعا في المفاوضات".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 78 حالة وفاة و3228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وذكرت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و147 ألف حالة.

 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 130524 حالة وفاة.

 

وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و950 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

 

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

 

يذكر أنه ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، في بيان أن هناك مؤشرات على تراجع طفيف فى وضع فيروس كورونا.

 

وأضافت الوزارة أنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة، ما زال مرتفعًا نسبيًا، بسبب سلالة "دلتا" لفيروس كورونا، فإنه يمثل تحسنًا كبيرًا في الوضع، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

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