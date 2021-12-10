الولايات المتحدة تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1969

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 52 عاما الأسبوع الماضي مع استمرار صعوبة ظروف سوق العمل وسط نقص حاد في العمال.

جاء ذلك في تقرير وزارة العمل الأسبوعي عن إعانات البطالة ، والذي يعد أحدث مؤشر على سلامة الاقتصاد ومتانته.

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر إلى 4.2 في المئة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أنه كانت هناك 11 مليون وظيفة جديدة في نهاية أكتوبر وأن الأمريكيين يتركون وظائفهم بمعدل قريب من القياسي.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة بواقع 43 ألفا إلى رقم معدل موسميا عند 184 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 1969.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز"، آراءهم توقعوا تقديم 215 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ونزلت طلبات إعانة البطالة من رقم قياسي مرتفع بلغ 6.149 مليون في أبريل نيسان 2020.

وتزيد الطلبات عادة مع برودة الطقس، لكن خبراء اقتصاد يقولون إن هذا النموذج الموسمي ليس قائما على حاله في ظل شح سوق العمل.

وعلى صعيد آخر ، تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية، لغانا بمليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 من خلال منشأة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تلقتها غانا من الولايات المتحدة إلى ٥٫٢ مليون جرعة منذ سبتمبر الماضي، حسب وكالة أنباء غانا.

وقال رئيس لجنة مواجهة "كوفيد-19" بوزارة الصحة الغانية، ماثيو كيريما، الذي تلقى التبرع، إن غانا لديها لقاحات كافية لتحصين المزيد من أبناء شعبها، وحث الشعب على زيارة مراكز التطعيم لتلقي التطعيمات تجنبا لإهدار اللقاح.

وقدم كيريما الشكر لحكومة الولايات المتحدة على دعمها المستمر لاحتواء جائحة كوفيد-19 في غانا.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في غانا، ستيفاني سوليفان، أثناء تقديم اللقاحات: "الآن حان الوقت للغانيين لتلقي التطعيمات لتجنب انتشار الفيروس".

وأضافت: "هذه الجرعات هي نفس اللقاحات الآمنة والفعالة المستخدمة في الولايات المتحدة، ويمكننا التغلب على هذا الوباء معا، لكن الأمر يبدأ بتلقي كل شخص مؤهل للقاحات".

فيما أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة للأدوية، الجمعة، اعتزامها الانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة إحداهما تعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.