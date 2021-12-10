البنتاجون: الولايات المتحدة وإسرائيل ستبحثان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

أكد البنتاجون أن مسؤولين أمريكيين سيبحثون مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بواعث القلق المشتركة إزاء إيران، لكنه رفض التعليق على احتمال مناورات مشتركة ضدها.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريح صحفي، أن المحادثات مع جانتس، الذي يزور الولايات المتحدة، ستجري في وقت لاحق من الخميس وستركز على "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

لكن كيربي أحجم الرد بشكل مباشر على سؤال حول تقرير نشرته وكالة "رويترز" عن مناقشات حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية تركز على إيران.

وصرح في هذا السياق: "أعرف أن هناك اهتماما بتقرير معين لرويترز. سأقول لكم إننا نجري بشكل دوري تدريبات وتمرينات مع شركائنا الإسرائيليين، ولا شيء لأعلنه اليوم".

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل أمس عن مسؤول أمريكي كبير أن من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.



وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنه سيتم خلال هذا الأسبوع شحن الجزء الأخير من الأنظمة الأمنية المتفق عليها مع أوكرانيا منذ أغسطس الماضي بقيمة 60 مليون دولار.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، أنه يتم بالفعل شحن الأجزاء الأخيرة من الاتفاق الأمني الحالي، والتي تشمل أسلحة صغيرة وذخيرة.



وأوضح أن الأجزاء الأخرى من حزمة المساعدات الأمنية، تستهدف مساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن سيادة بلادهم، من بينها أنظمة صواريخ "جافيلين" والتي هي بالفعل في أيدي الجنود الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده وبعض حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمون عقد اجتماع مع روسيا بهدف خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا، حيث سيتناولون مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحلف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين ، إنه يأمل في أن يعلن عن عقد لقاء يضم على الأقل أربعة من حلفائنا الكبار في حلف الأطلسي، وستكون مسألة النقاش هي مشكلات بوتين مع الحلف "بشكل كبير، وما إذا كان يمكننا التوصل إلى أي تسوية لتهدئة التوترات على الجبهة الشرقية".

ويأتي إعلان بايدن عن خطط لعقد اجتماع في أعقاب قمة عقدها بالفيديو "كونفرانس" استمرت ساعتين، مع بوتين الثلاثاء بهدف تجنب حدوث غزو روسي لأوكرانيا.