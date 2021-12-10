«الهيئة الأوروبية للأدوية»: الجرعة المعززة «آمنة وفعالة»

أعلنت "الهيئة الأوروبية للأدوية" أن إعطاء الجرعات المعززة من لقاح كورونا "آمن وفعال" بعد 3 أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي الهيئة حتى الآن بالانتظار 6 أشهر قبل إعطائها.

وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة: "التوصية الحالية هي أنه من المفضل إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة)".

وأضاف: "لكن البيانات المتوافرة حاليا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة آمن وفعال اعتبارا من ثلاثة أشهر بعد الطعم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة".

وجدد التأكيد على أنه "من المبكر جدا القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات" لمكافحة المتحور أوميكرون.

وسبق أن أعلنت الهيئة قبل فترة قصيرة أنها قد ترخص لقاحات معدلة لمكافحة المتحور الجديد في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو "طفيفة".

وقال كافاليري: "لكن ينبغي علينا جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي يسببه أوميكرون مختلفة عن خطورة كل المتحورات التي انتشرت حتى الآن".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.