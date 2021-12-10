الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 237 طن قمامة ومخلفات من مركزى السنطة وقطور بالغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

قال أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، إنه تم رفع نحو 133 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

 

وأشار رئيس مدينة السنطة إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، عبد الشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم ، أنه تم رفع نحو 104 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.
 

فيما تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز.

 

 وقال حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

 

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

رفع زامبيا قمامة ومخلفات مركزى السنطة وقطور

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وائل لطفي

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