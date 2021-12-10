أبرز تصريحات أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز فى برنامج «معكم»

عرضت قناة "سي بي سي" الفضائية الجزء الثاني من حلقة النحمة ياسمين عبدالعزيز والتي حلت صيفة على برنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.



وتضمنت الحلقة ظهور الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث تحدثا سويا عن كواليس فترة مرض وعلاج ياسمين عبدالعزيز وعن كواليس حياتهما الشخصية والفنية.



ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز تصريحات العوضي وياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم"



ياسمين عبد العزيز: "أنا مش رقيقة مع أحمد العوضي، وكنت مقررة معملش مسلسل تاني وأرجع السينما بعد ما تخلص أزمة كورونا لكن كورونا مخلصتش".



ياسمين: "أنا في شغلى مش بهرج، فقلت إن مسلسل اللي ملوش كبير هيكون سبب طلاقي، وده فكرة مش كويسة".

أحمد العوضي: "عُرض علىّ فكرة عمل مسلسل مع ياسمين، ورفض وقلت له أنا بحب ياسمين ومش عايزة أطلقها ولكن دخلت المسلسل، فياسمين رجعت من مسلسل رومانسى ناجح للغاية (ونحب تانى ليه)، وأنا خارج من مسلسل ناجح جدا وهو (الاختيار) في دور عشماوى، ولكن عمرو ياسين عمل شخصيات بارعة في مسلسل اللي مالوش كبير".





ياسمين عبد العزيز موجهة كلامها لزوجها أحمد العوضى: "قعدت تقولي وحش الكون وحش الكون أديني كنت هيسب الكون وأروح".



العوضي: "أخدت كلام الناس عن عدم سفري في البداية مع ياسمين إلى سويسرا بحسن نية فهذا ليس تصيد، ولكن حب فالناس كلها كانت عايزة أحمد مع ياسمين ولما سافرت معاها الناس قالت سافر معاها والمهم عندي إن ياسمين ترجع".

العوضي: "كنت محطم في وقت مرض ياسمين عبدالعزيز، ويوم ماقالي الدكتور هي قدامها من ساعة لتلت ساعات وتموت، ومضيت على الإقرار بتاع العملية، أنا أول مرة أسمع الكلام دا، بسمعه في الأفلام بس".



ياسمين: "أحمد كان بيحط راسه على راسي، ويقوللي إوعديني إنك تكملي معايا، وقعدت تقولي وحش الكون وحش الكون لحد ما كنت هسيب الكون كله وهاروح، مكنتش لطيفة خالص مع العوضي".





وسردت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء والذي عرض، الأربعاء، تفاصيل محنتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا، وكيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما تكشف عن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في مرضها حتى الآن.