اعتقال حاكم مدينة فى بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة لاتهامه قضايا فساد

اعتقل عملاء فيدراليون عمدة إحدى أغنى المدن في إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة ، وذلك للاشتاه في تورطه بتهم فساد.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه تُعد ثاني قضية من نوعها يتم الإعلان عنها هذا الشهر.



وأوضحت الشبكة أن عمدة "جواينبو"، أنخيل بيريز أوتيرو، يواجه ثلاث تهم تشمل الرشوة والابتزاز، وهو متهم بقبول دفعات قدرها 5000 دولار بانتظام مقابل منح عقود لمالك شركة إنشاءات.



وتقول لائحة الاتهام إن المخطط استمر من 2019 إلى 2021.



ويُعد إقليم بورتوريكو أو "الميناء الغني" من الجزر التابعة للولايات المتحدة ويقع في شمال شرق البحر الكاريبي.

وعلى صعيد آخر ، تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية، لغانا بمليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد-19 من خلال منشأة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تلقتها غانا من الولايات المتحدة إلى ٥٫٢ مليون جرعة منذ سبتمبر الماضي، حسب وكالة أنباء غانا.

وقال رئيس لجنة مواجهة "كوفيد-19" بوزارة الصحة الغانية، ماثيو كيريما، الذي تلقى التبرع، إن غانا لديها لقاحات كافية لتحصين المزيد من أبناء شعبها، وحث الشعب على زيارة مراكز التطعيم لتلقي التطعيمات تجنبا لإهدار اللقاح.

وقدم كيريما الشكر لحكومة الولايات المتحدة على دعمها المستمر لاحتواء جائحة كوفيد-19 في غانا.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في غانا، ستيفاني سوليفان، أثناء تقديم اللقاحات: "الآن حان الوقت للغانيين لتلقي التطعيمات لتجنب انتشار الفيروس".

وأضافت: "هذه الجرعات هي نفس اللقاحات الآمنة والفعالة المستخدمة في الولايات المتحدة، ويمكننا التغلب على هذا الوباء معا، لكن الأمر يبدأ بتلقي كل شخص مؤهل للقاحات".

فيما أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة للأدوية، الجمعة، اعتزامها الانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة إحداهما تعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.