السفارة الإسبانية: وصول مليون و273 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر

أعلنت سفارة إسبانيا بالقاهرة أن مصر استقبلت شحنة تحتوي على مليون و273 ألفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا، ممنوحة من إسبانيا من خلال آلية كوفاكس.



وأضافت السفارة - فى بيان صحفى- أن هذه الشحنة تعد جزءا من منحة قدرها 4 ملايين و480 ألف جرعة من لقاحات كورونا، التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، أثناء زيارته الرسمية الأولى إلى مصر مطلع شهر ديسمبر الجاري.



وذكرت أن مصر قد تلقت 204 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، في الـ24 من نوفمبر الماضي، وثلاثة ملايين و 2400 جرعة أخرى من لقاح جونسون، في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وبهذا تكون إسبانيا في طليعة الدول التي تلقت منها مصر منح التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.



وأوضحت السفارة الاسبانية انه من المقرر توزيع اللقاحات التي تلقتها مصر من إسبانيا، عبر آلية كوفاكس، مع الدعم اللوجيستي من قبل منظمة اليونيسيف.



ولفتت إلى أن هذه المنح تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إسبانيا لضمان الوصول العالمي والمتساوي للقاحات، و لتوفير استجابة تضامنية مشتركة متعددة الأطراف باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية لمواجهة الوباء.



وكانت إسبانيا قد تعهدت بالتبرع بنحو 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، قدمت منها بالفعل 30 مليون، من ضمنها أكثر من 4.5 مليون جرعة إلى مصر.



وانضمت إسبانيا إلى مبادرة (C-TAP) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أجل تسهيل وصول عادل للتكنولوجيا الصحية لمكافحة وباء الكورونا (كوفيد-19).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.