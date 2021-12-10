الشرطة الكندية تعتقل شخصا للاشتباه بأنه كان يعمل لصالح شركة صينية

اعتقلت الشرطة الملكية الكندية شخصا في مدينة بروسار الكيبيكة للاشتباه بأنه كان يعمل لصالح شركة فضائية صينية عندما كان موظفا لدى وكالة الفضاء الكندية.

وذكر راديو كندا الدولي أن الشرطة الملكية اعتقلت وانبينج جينج (61 عاما) إثر تحقيق أجراه الفريق المتكامل للأمن الوطني، ووجهت له تهمة خيانة الأمانة.

وتفيد معلومات أولية أن وانبينج جينج استغل وضعه كمهندس لدى وكالة الفضاء الكندية من أجل التفاوض بطريقة سرية نيابة عن شركة فضائية صينية بشأن محطات أقمار اصطناعية مزمع إنشاؤها في إيسلندا.

وأوضحت الشرطة أن المهندس لم يكن مخولا القيام بهذا النوع من اللوبي لصالح وكالة الفضاء الكنديّة.

ومن المقرر أن يمثل وانبينج جينج أمام المحكمة في مدينة لونجوي في 15 ديسمبر الجاري.

وأكدت وكالة الفضاء الكندية حسب معلومات أفادت بها لِراديو كندا، أنها تتعاون منذ البداية في التحقيق، ولكنها تمتنع عن التعليق بشأنه لأن القضية مطروحة أمام القضاء.

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 2479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و813 ألفا و304 إصابات، والوفيات إلى 29 ألفا و819 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 61 مليونا و934 ألفا و451 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ووضعت الحكومة الكندية، حواجز إضافية لشروط الدخول للركاب القادمين، سواء من السياح الأجانب أو الكنديين العائدين من السفر، بسبب مخاوف من سلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس "كورونا".