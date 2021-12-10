التموين: 87 مليار جنيه ميزانية الدعم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن دعم الطاقة موجه للفئات الأكثر احتياجا.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن ميزانية دعم السلع التموينية ورغيف الخبز وصلت إلى 87 مليار جنيه، بينها 36 مليار للسلع التموينية، مشيرا إلى أن دعم الخبز ما زال عينيا عبر حصول المواطن على 5 أرغفة يوميا، مع إتاحة الاستبدال في نهاية الشهر بسلع تموينية.



وأشار إلى أن كفاءة الدعم في السلع التموينية تصل إلى 97% مؤكدا أن الدعم النقدي المشروط أكثر فعالية من العيني، موضحا أن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة.

https://www.youtube.com/watch?v=skV9Py3oitI.

كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور، مشيرا الى أن احتياطي القمح يكفي لأول مرة لنحو 5.3 شهور ،واحتياطي السكر يكفي 3.2 شهر، كما أن موسم السكر القصب سيبدأ في شهر يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير.