الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

جونسون يلغى حفلة عيد الميلاد فى«داونينج ستريت» هذا العام

جونسون
جونسون

 ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حفلة عيد الميلاد لعام 2021 في مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت" هذا العام، في أعقاب رد الفعل العنيف لحفلة عيد الميلاد المزعومة التي تخرق الإغلاق والتي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في ديسمبر الماضي، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.


وواجه جونسون انتقادات عنيفة هذا الأسبوع بعد مقطع فيديو تم تسريبه أظهر مساعدة رئيس الوزراء - آنذاك - أليجرا ستراتون تمزح حول الحفل.


يشار إلى أن الحفل المزعوم أقيم في 18 ديسمبر، أي قبل أقل من 24 ساعة من إعلان جونسون أن الناس لا يمكنهم الاختلاط مع أسر أخرى خلال عيد الميلاد.


وعلى صعيد آخر، بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها سوف تطبق الخطة (ب) فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، سوف يكون مطلوبا من الجماهير التي تحضر الأحداث الرياضية في انجلترا مثل مباريات كرة القدم ويزيد عددها عن عشرة ألاف شخص تقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.


وعقد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مؤتمرا صحفيا، ليعلن عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لمواجهة تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا و انتشار متحور أوميكرون.


وأوضح جونسون، أنه وفقا للقواعد الجديدة، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوع، فإن الدخول إلى أي مكان يتواجد به أكثر من عشرة ألاف شخص، سيتطلب الحصول على جرعتين من اللقاح أو نتيجة سلبية في اختبار الكشف عن الإصابةبالفيروس . ومن المقرر إقامة أربع مباريات  الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي.


وأكد أن البطاقة الخاصة بكورونا ستكون إلزامية لدخول النوادي الليلية والأماكن التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الأشخاص ، بما في ذلك الأماكن المغلقة بدون مقاعد والتي يتواجد بها أكثر من 500 شخص، والأماكن المفتوحة بدون مقاعد التي يتواجد بها أكثر من أربعة ألاف شخص وأي مكان
يضم أكثر من عشرة ألاف شخص.

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