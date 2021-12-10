الجزائر: تمديد النظام الحالى للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 15 يوما

قررت الحكومة الجزائرية تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي قضى برفع الحجر المنزلي المفروض على المواطنين، لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم السبت المقبل.



وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان - أنه سيتم تمديد العمل بالإجراءات الحالية المتبعة للحماية والوقاية، نظرا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، الأمر الذي يتطلب، مع ذلك، تحلي المواطنين باليقظة الشديدة، وتجنب أي تراخي فيما يخص احترام التدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ولاسيما بسبب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".



ودعت الحكومة، الجزائريين إلى التزام بدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي عن طريق عملية التلقيح ومواصلة احترام التدابير المانعة، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الواقي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

كما دعت الحكومة، الذين لم يتم تلقيحهم بعد، إلى الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة على كامل الأراضي الجزائرية، نظرا لكون التلقيح أفضل وسيلة للوقاية والحماية.



فيما أوصت اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول ومغادرة الجزائر، وكذلك حضور الفعاليات الرياضية والثقافية وقاعات الحفلات.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في أكتوبر الماضي، قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة جراء فيروس كورونا، ورفع الحظر الصحي أمام المواطنين عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع مواصلة تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.