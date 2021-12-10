الجمعة 10 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: تمديد النظام الحالى للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 15 يوما

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

 قررت الحكومة الجزائرية تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي قضى برفع الحجر المنزلي المفروض على المواطنين، لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم السبت المقبل.


وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان  - أنه سيتم تمديد العمل بالإجراءات الحالية المتبعة للحماية والوقاية، نظرا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، الأمر الذي يتطلب، مع ذلك، تحلي المواطنين باليقظة الشديدة، وتجنب أي تراخي فيما يخص احترام التدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ولاسيما بسبب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".


ودعت الحكومة، الجزائريين إلى التزام بدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي عن طريق عملية التلقيح ومواصلة احترام التدابير المانعة، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الواقي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.
كما دعت الحكومة، الذين لم يتم تلقيحهم بعد، إلى الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة على كامل الأراضي الجزائرية، نظرا لكون التلقيح أفضل وسيلة للوقاية والحماية.


فيما أوصت اللجنة العلمية الجزائرية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) اعتماد الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول ومغادرة الجزائر، وكذلك حضور الفعاليات الرياضية والثقافية وقاعات الحفلات.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في أكتوبر الماضي، قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة جراء فيروس كورونا، ورفع الحظر الصحي أمام المواطنين عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع مواصلة تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

حماية التزام الحكومة الجزائر اجتماع الوطن اقتصاد التجارى اجراءات المواطنين الحج استقرار صحي مكافحة الثقافية حظر المقبل نظافة فعاليات منزل الاقتصادية كورونا فيروس كورونا بروتوكول للحماية الحكومة الجزائرية الحفلات وطنية روس الوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 على المواطنين الاقتصادي الحجر المنزلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

الصحة: 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و42 حالة وفاة

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

بارزانى يبحث هاتفيا مع وزيرة الداخلية البريطانية أوضاع المهاجرين الكرد فى أوروبا

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى منير

فى غرفة الكتابة.. صنعة بمنتهى اللطف

د. محمد عفيفي

الولع المغربى بمصر

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)