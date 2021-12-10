35 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 39 ألفا و704 إصابات.



وذكرت الوزارة الموريتانية - في بيان أنه جرى تسجيل حالتي وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 846 حالة وفاة، في حين سجلت البلاد 82 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 38 ألفا و206 حالات.

وفي سياق متصل، تسلمت موريتانيا، 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - أن لقاح جونسون مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي للولوج للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مليونا و88 ألفًا و628 شخصًا تلقو التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41% من المستهدفين، فيما وصل عدد مكتملى التلقيح إلى 694 ألفًا و29 شخصًا، أي نسبة 27%.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه 2.5 مليون جرعة من اللقاحات، وحددت مليونين و600 ألف شخص كمستهدفين من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 4 ملايين شخص.

فيما أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف، أن بلاده لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير، في تصريحات: "لم نسجل أي حالة لمتحور أوميكرون حتى الآن، والوزارة تعكف على متابعة تطورات هذا المتحور حول العالم"، مشيرًا إلى أن أول ظهور لهذا المتحور كان يوم 24 نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، وتم تسجيل حالات منه في عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية.

ودعا الوزير المواطنين إلى الإقبال على عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات متوفرة في كل المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن معظم الأشخاص الموجودين في الحجز الطبي نادرًا ما يكون من بينهم مكتملو التلقيح، مطالبًا الموطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.