تحذير من انتشار الضباب والجليد ف المملكة المتحدة بسبب موجات الصقيع

حذرت وسائل الاعلام البريطانية من إنتشار الضباب والجليد بسبب إنخفاض درجات الحرارة، وفقًا لأحدث توقعات الطقس.



ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في جميع أنحاء البلاد خلال فترة عيد الميلاد حيث يبدأ الجليد في الظهور اعتبارًا من 20 ديسمبر بسبب منطقة الضغط المنخفض التي تتراكم فوق الدول الاسكندنافية، كما يتوقع خبراء الأرصاد في صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



وأضافت الصحيفة أنه يمكن للبريطانيين أن يتوقعوا استمرار الظروف غير المستقرة في العام الجديد، مع "فرصة أكبر لطقس أكثر برودة قادمًا من الشرق" اعتبارًا من 27 ديسمبر.



وفقًا لمخططات الكتلة الهوائية، تشير الصحيفة إلى أن درجات الحرارة على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر يمكن أن تصل إلى -10 درجة مئوية.



ومع اقتراب نظام الطقس في بلدان الشمال الأوروبي من 21 ديسمبر، تستعد درجات الحرارة للانخفاض إلى درجة التجمد.



وعلى صعيد آخر، بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها سوف تطبق الخطة (ب) فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، سوف يكون مطلوبا من الجماهير التي تحضر الأحداث الرياضية في انجلترا مثل مباريات كرة القدم ويزيد عددها عن عشرة ألاف شخص تقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.



وعقد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مؤتمرا صحفيا، ليعلن عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لمواجهة تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا و انتشار متحور أوميكرون.



وأوضح جونسون، أنه وفقا للقواعد الجديدة، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوع، فإن الدخول إلى أي مكان يتواجد به أكثر من عشرة ألاف شخص، سيتطلب الحصول على جرعتين من اللقاح أو نتيجة سلبية في اختبار الكشف عن الإصابةبالفيروس . ومن المقرر إقامة أربع مباريات الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي.



وأكد أن البطاقة الخاصة بكوفيد ستكون إلزامية لدخول النوادي الليلية والأماكن التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الأشخاص ، بما في ذلك الأماكن المغلقة بدون مقاعد والتي يتواجد بها أكثر من 500 شخص، والأماكن المفتوحة بدون مقاعد التي يتواجد بها أكثر من أربعة ألاف شخص وأي مكان

يضم أكثر من عشرة ألاف شخص.