ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021

واصل سعر اليورو للبيع والشراء ارتفاعه لأعلى مستوى أمام الجنيه المصري لدى البنوك المصرية، اليوم الجمعة الموافق 10-12-2021، وسط حالة من التذبذب تشهدها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الجمعة 10-12-2021



وتراوح متوسط سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بين 17.65 جنيه و17.709 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.85جنيه لـ 17.88 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6867 جنيه 17.7099 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8009 جنيه لـ 17.8258 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر ارتفع سعر الشراء من 17.62 جنيه لـ 17.6591 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.8051 جنيه لـ 17.8586 جنيه، وسجل سعر اليورو "تحويل" للشراء ارتفاعًا من 17.62 جنيه لـ 17.6591 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.805 جنيه لـ 17.8586 جنيه.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري ارتفاعًا من 17.62 جنيه لـ 17.6404 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من17.7988 جنيه لـ 17.8586 جنيه، كما سجل سعر اليورو "تحويل" ارتفاعًا من 17.62 جنيه لـ 17.6404 جنيه للشراء، كما سجل سعر البيع ارتفاع من 17.7988 جنيه لـ 17.8586 جنيه.

وارتفع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية ل 17.683 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 17.881جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7381 جنيه للشراء، 17.8813 جنيه للبيع.

كانت أسعار الطاقة قد دفعت معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو لأعلى مستوياته بنسبة4.9% خلال شهر نوفمبر الماضى، فى حين بلغ معدل النمو الاقتصادى 3.9%، وسط توقعات بوصول معدل النمو 4.3% فى عام 2022، وتخضع التوقعات إلى العديد من المراجعات فى ظل تداعيات ظهور المتحور الجديد أوميكرون فى عدد من بلدان العالم.