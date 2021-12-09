الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كلمة مين اللى بتمشى؟».. أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز يجيبان

جريدة الدستور

بدأ الجزء الثاني من لقاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة سي بي سي.


أجاب الفنان أحمد العوضي عن سؤال:«كلمة مين اللى بتمشى في البيت؟»، قائلاً: «أنا طبعًا، بينما نظرت ياسمين لـ أحمد العوضى بطريقة عفوية، ويقسم أحمد أن كلامه هو ما ينفذ، قائلا اسمعي منِّى يا أستاذة منى».


وأضاف: «الناس متعلقة بينا أوي، وعدم سفري معها في رحلة علاجها سويسرا في البداية نظرًا للوقت ولحصولها على مصل يساعد في علاجها تحتاجه بشكل ملح، كان كل تفكيري إني أطمن عليها».
 

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