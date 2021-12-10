بـ«شيشة رفاعي الدسوقي».. محمد رمضان يكشف كواليس حفله بالعراق (فيديو)

أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بتواجده في العراق، مشيدا بترحيب الجمهور والشعب العراقي له فور وصوله إلى بغداد.

وقال محمد رمضان خلال لقاء تليفزيوني ببغداد إنه فخور بتواجده لأول مرة في حياته على أرض بغداد، لإحياء حفل غنائي، مشيرا إلى أنه فور وصوله لم يشعر بأنه خارج مصر.



وظهر محمد رمضان خلال لقاءه أثناء تدخين الشيشة، حيث قال: «بمارس حياتي الطبيعية وأهو بشيش.. والشيشة عظيمة بتفكرني بشيشة رفاعي الدسوقي»، متحدثا عن تجهيزات حفله الغنائي المقرر له مساء الجمعة، حيث قال: «دائما تجهيزات حفلاتي الغنائية تكون مجهدة ولها متطلبات خاصة لأن هناك سيارات تصعد إلى خشبة المسرح وألعاب نارية ضخمة ولها طابع خاص، وتفاجأت بأن القائمين على الحفل لبوا هذه الطلبات في أسرع وقت»، موجها لهم الشكر ومتمنيا أن ينال حفله الغنائي استحسان الجمهور العراقي.

وعن الأغنيات العراقية، قال إنها أصبحت في مكانة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت متطورة بشكل كبير، مؤكدا أن الجمهور العراقي دائما مستمع جيد، مضيفا: «أي فنان عربي إذا لم يلق استحسان الجمهور العراقي لم تعتمد نجوميته».