الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: نأمل التعاون مع الحزب الألمانى الديمقراطى الاشتراكى

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

هنأت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب،  الحزب الألمانى الديمقراطي الاشتراكي على تشكيل الحكومة مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وعلى انتخاب أولاف شولتس مستشارًا لألمانيا.

كما يهنئ الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا (SPD) على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد من SPD، الخضر وFDP.

وتتمنى" الجزار"  للحكومة الجديدة النجاح في مواجهة التحديات في ألمانيا، وتتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع مصر.

وتأمل النائبة سميرة الجزار أيضاً تبادل الخبرات والتعاون بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الديمقراطي المصري في المجالات والمجتمع والاقتصاد والثقافة والبيئة والتعليم.

وأعلن المستشار الألمانى الجديد، المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى، أولاف شولتس، تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، والتي يشترك في تشكيلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

بعد انتخابه مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنجيلا ميركل.

وقد أعلنت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في ألمانيا فوز الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" على حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، بحصوله على 25.7% من الأصوات.

وأعلنت اللجنة الانتخابية الفيدرالية، الإثنين، أن "الاشتراكي الديمقراطي" تقدّم بفارق ضئيل على المحافظين بحصوله على 25.7% من الأصوات، وذلك وفق ما بيّنته النتائج الأولية للفرز في جميع الدوائر الانتخابية.

وحصل حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" على 24.1% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة يحصل عليها في تاريخه، وحلّ حزب "الخضر" بالمرتبة الثالثة مع 14.8%، وتلاه الحزب "الديمقراطي الحر" بنسبة 11.5%.

فيما غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مقر المستشارية الألمانية بشكل نهائي، بعد 16 سنة حكمت فيهم المستشارة أنجيلا ميركل" الملقبة بالمرأة الحديدية" ألمانيا وأوروبا  بعد فوز خليفها الجديد، أولاف شولتز وزير مالية حكومتها، و حزبه فى الانتخابات البرلمانية، ليصبح رسميًا المستشار الجديد لألمانيا الاتحادية.

عضو مجلس النواب الحزب الديمقراطي تبادل الخبرات الحزب الاشتراكي الحزب الاشتراكي الديمقراطي سميرة الجزار الاتحاد المسيحي الديمقراطي الانتخابات التشريعية بألمانيا المستشار أولاف شولتس

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