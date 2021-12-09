«اوعدينى إنك تكملى».. ياسمين عبدالعزيز تكشف رسائل العوضى لها أثناء مرضها

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مساء اليوم، عن رسائل زوجها الفنان أحمد العوضي خلال محنتها.

جاء ذلك أثناء الجزء الثاني من لقاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة سي بي سي.

وقال النجم أحمد العوضى إنه في طبيعة الأدوار الفنية، يفضل أن يعود بالشخصية لأصلها، وكونه تربى في منطقة شعبية "عين شمس"، فرأى أنه أولى الناس بشخصية "الخديوي" ابن البلد الجدع العالم بالأصول في مسلسل "اللي مالوش كبير"، معربا عن فخرة بكونه نشأ في منطقة شعبية.

ولفت خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن الشارع المصري استشعر صدق شخصية "الخديوي" في مسلسل "اللي مالوش كبير"، لأنه رأى كل تفاصيل الشخصية في المناطق الشعبية، من كلمات ولغة جسد وحركات باليد.

وعن تأثره بمرض زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، والمنشور الذي كتبه على صفحته الشخصية، أكد أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يكون قويا طوال الوقت، مضيفا: "مفيش أكتر من إنك تكون عاجز عن مساعدة شريك حياتك، فكنت محطم هذا الوقت، والموقف كان صعبا للغاية".

وتابع: "دلوقت لما بقيت أشوف البوست نفسي بتجزع، لأني مش متعود ع الضعف، ولكن وقته كان فيه أحاسيس صعبة وصدمة لأنهم أبلغوني أنها أمامها من ساعة إلى 3 ساعات إن لم يتم إنقاذها فستموت"، لتعقب ياسمين: "هو كتبه في وقت كنت بموت، والبوست ده كان سبب في إنقاذي".

وأوضح أن علاقتهما جماهيرية، لذلك طلب في رجاء من الجمهور أن يدعوا لها في محنتها، لأن مشكلتها كانت مع القدر وقتها، ولا يرد القدر إلا الدعاء.

واستكملت ياسمين: "أنا كنت بموت، وأحمد وضع رأسه على رأسي وقال لي "اوعديني إنك تكملي، وأنا من كتر الأدوية كنت برد وأنا بترعش والكلام متلغبط"، موضحة أنه كان يرسل لها رسائل كثيرة على "واتساب" منتظرا اليوم التي تفتحها فيه.