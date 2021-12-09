الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لليوم الثانى.. حلقة ياسمين عبدالعزيز تتصدر محركات البحث

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي منصات التواصل الاجتماعي خلال إذاعة حلقة اليوم من برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «CBC» وأول ظهور يجمع بينهما على شاشة التليفزيون.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات منها: «الخديوي وصل.. لأول مرة معًا على الشاشات  وحش الكون ياسمين عبدالعزيز والخديوي أحمد العوضي».

وتحدق النجمان عن ظروفها الصحية وعن نجاح العمل الذي جمعهما في رمضان الماضي «اللي مالوش كبير»، كما تحدث عن علاقتهما وكشف جزءا من حياتهما الشخصية.

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