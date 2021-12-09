الداخلية: إنقاذ شاب حاول الانتحار قفزًا من الطابق السابع بالجيزة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، يوضح تفاصيل إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من الطابق السابع بالجيزة.

وكان شابًا قد اعتلى أحد العقارات المرتفعة وهدد بالانتحار قفزًا من شرفة مسكنه بالطابق السابع، دون أن يعرف أحد الدوافع التي قادته لذلك، وسط حالة من ذهول وصراخ أهالي المنطقة.

وأبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية، التي تحركت على الفور، وقامت بفرض كردون أمني حول المنزل، وحاولوا إقناع الشاب، عن طريق مكبر الصوت، للعدول عن الانتحار.

وقامت القوات بوضع «بالون» ضخم أسفل العقار، لكي لا يصاب الشاب بضرر، حال قيامه بالقفز من شرفة مسكنه في الشارع، بينما صعدت قوة من رجال الشرك، للشقة محل سكن الشاب، وتمكنوا من الدخول وإنقاذ حياته، قبل القفز في الشارع.