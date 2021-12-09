العوضى: رفضت وياسمين عبدالعزيز «اللى مالوش كبير» فى البداية خوفًا من الطلاق

بدأ الجزء الثاني من لقاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، والمذاع على قناة سي بي سي.

وقال الفنان أحمد العوضي: «رفضنا تقديم مسلسل معًا وعرض علينا حسام شوقي المنتج تقديم مسلسل اللي مالوش كبير واعترضنا في البداية، وقلت له هنتخانق وهنطلق».

من جانبها قالت ياسمين عبدالعزيز: «قعدت تقولي وحش الكون وحش الكون لحد ما كنت هاسيب الكون كله وهاروح، أنا مش لطيفة خالص مع العوضي».

وأكدت: «قلت لحسام شوقي المسلسل ده هيكون سبب طلاقي».

وتحدث الفنان أحمد العوضي عن كواليس مرض زوجته، وروى موقفا محرجا تعرض له بسبب جملة «وحش الكون» لطالما اعتاد أن يقولها لياسمين خاصة بعد مسلسلهما الأخير «اللي مالوش كبير»

وقال العوضي: «في موقف حصلي في الأصانصير كنت نازل من المستشفى فلقيت ست كبيرة بتقولي قعدت تقولها وحش الكون لحد ما البت خلص، حرام عليك خف عليها شوية»، لتمازحه ياسمين عبد العزيز، قائلة: »الكلمة دي اللي جبتني الأرض، كنت بقوله في المستشفى، فضلت تقولي وحش الكون لحد ماجبتني الأرض».