الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تدير أكاديمية تروج شهادات دراسية مزورة بالدقهلية

متهمة
متهمة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس، في ضبط أكاديمية غير مرخصة بالدقهلية، لترويج شهادات دراسية مزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية لكيان تعليمي وهمي "أكاديمية دون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية.

وكذلك ترويجها شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة بالداخل والخارج، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات والمحررات جميعها مزورة، منسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية.

بجانب العديد من السجلات وطلبات الالتحاق معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية، و(كارنيهات) منسوب صدورها للأكاديمية، وكذا هاتف محمول، وجهاز حاسب آلي.

وبفحصهما تبين احتوائهما على عدد من الشهادات الخاصة بالدارسين، ممهورة بأختام مقلدة منسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية، وأكلاشية لإحدى الجهات النقابية، وأسماء وبيانات الدارسين.

وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامي، على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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