إحالة رئيس مدينة أبو تشت و5 من مساعديه للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 122 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة لمركز ومدينة أبو تشت و5 مسؤولين آخرين من مساعديه للمرة الثانية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية تمثّلث في هدم منزل مواطن رغم عدم صدور قرارات إزالة له.

أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خلال شهر سبتمبر 2019 وبَوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

تضم قائمة المحالين، رئيس وأعضاء لجنة الإزالات وهم كل من محمود شاكر، وحدة "سمهود" الزراعية، ومحمد عبد الباسط حسان، مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والنوبي عثمان فرحات، مهندس زراعي بالوحدة الزراعية وبركات أبو المجد محمود، مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومحمد عبد الحليم يمني، مسؤول الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وخالد إبراهيم عويس، رئيس مدينة أبو تشت.

كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول وحتى الثالث أزالوا منزل المواطن أحمد عبد الراضي المقام على مساحة 18 م بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة بالقضية رقم 6276/2004 جلسة 20/4/2004، وحال عدم صدور أي قرارات إزالة بشأنه ذلك بحملة تنفيذ الإزالات التي تمت في 4/9/2019، ودون إدراجه بمحضر تنفيذ الإزالات التي تمت بذات التاريخ بالمخالفة للتعليمات.

وتضمنت أوراق القضية أن المحالين الثلاثة بإعداد كتاب بمعرفتهم والموجه إلى سكرتير عام محافظة قنا "إدارة المتابعة وتقييم الاداء" ردًا على شكوى المواطن أحمد عبد الراضي أحمد، والتي يتضرر فيها من إزالة منزله رغم حصوله على حكم بالبراءة، وتضمينه بيانات محالفة للحقيقة والواقع، وذلك بإثبات أنه لم يتم إزالة أي منازل خاصة بالمواطن المذكور حاصلة على أحكام بالبراءة رغم ازالة منزله بحملة تنفيذ الازالات التي تمت بتاريخ 4/9/2019 وحال عملهم بذلك من خلال مشاركتهم بأعمال الازالات التى تمت فى ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.

وتبين أن المحالين من الرابع وحتى الأخير أزالوا منزل المواطن أحمد عبد الراضي، المقام على مساحة 18 م بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة بالقضية رقم 6276/2004 جلسة 20/4/2004، وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنه وذلك بحملة تنفيذ الازالات التي تمت بذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.