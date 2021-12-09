الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الأجنبية

تزوير العملات
تزوير العملات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بالاشتراك مع (شخص آخر، له معلومات جنائية «جار ضبطه») بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد فئات مختلفة من العملات الأجنبية وترويجها على عملائهم بهدف تحقيق استفادة مالية، متخذين من مسكنى المتهمين المضبوطين أوكارًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعثر بحوزتهما على العديد من العملات الأجنبية المختلفة جميعها «مقلدة»، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وطابعة ألوان و2 هاتف محمول، وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط تبين احتواؤه على العديد من صور لفئات مختلفة من العملات الأجنبية .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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