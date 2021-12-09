أبرزها عيد «حبل القديسة».. 6 مناسبات تحتفل بها الكنائس الغربية اليوم

تحتفل كنيسة الروم الملكيين برئاسة المطران جورج بكر، اليوم الخميس، بحلول عيد حبل القدّيسة حنّة بالسيدة العذراء مريم.

وتقول الكنيسة إن نفس العذراء مريم، التي اختارها الله منذ الازل لتكون امّاً بحسب الجسد للكلمة المتجسد لاجل خلاصنا، قد خرجب من يد الخالق، واتَّحدت بجسدها المتكون بحسب نواميس الطبيعة في أحشاء والدتها القديسة حنة من والدها القدّيس يواكيم، بريئة من الخطيئة الاصلية، وممتلئة نعمة الهية، وذلك بإنعام خاص تدعو اليه أمومتها الإلهية: هي عقيدة نادى بها الآباء والمرّنمون عبر الاجيال، واعلنها رسميّاً البابا بيوس التاسع سنة 1845 باسم" الحبل بمريم العذراء بدون وصمة الخطيئة الاصلية".

وتحتفل الكنيسة المارونية برئاسة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر بحلول الخميس من أسبوع مولد يوحنّا، هذا وتحتفل الكنيسة اللاتينية برئاسة المُطران كلاوديو لوراتي بحلول الخميس الثاني من زمن المجيء.

بالإضافة الى ذلك تحتفل الكنيسة الكلدانية برئاسة مار لويس الاول ساكو، وينوب عنه في مصر الاب بولس ساتي المدبر البطريركي بحلول الخميس الثاني من البشارة، وكذا تحتفل الكنيسة السريانية في مصر برئاسة المطران افرام يعقوب سمعان بصوم الميلاد المجيد.

واخيرًا تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك ابراهيم اسحق، بحلول اليوم الثالث عشر من شهر كيهك، وتذكار هدرا الأصوانيّ ويوحنّا المعترف.

وقال القمص تادرس يعقوب ملطي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بحي سبورتنج بمحافظة الإسكندرية، في كتاب "قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية" إنه تعتز مدينة أسوان بجنوب مصر بشفيعها وقديسها الأنبا هدرا، وبالدير الأثري الذي يحمل اسمه الذي يرجع إلى القرن الخامس الميلادي.

كما تحتفل الكنائس الكاثوليكية والغربية خلال الفترة الحالية بصوم الميلاد المجيد.