تزامنًا مع الاحتفال به.. من هو القديس يوحنا القليوبي؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديس الراهب يوحنا القليوبى.

وأصدر المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، برئاسة نيافة الحبر الجليل الانبا ارميا الاسقف العام ورئيس المركز بيانًا عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه “أنه فى مثل هذا اليوم من سنة 1298 للشهداء ( 1582م ) استشهد الراهب القديس يوحنا القليوبي. كان من أهل قليوب”.

وترَّهب بدير القديس الأنبا بيشوي بشيهيت، نزل إلى القاهرة فقبضوا عليه وأرادوا إرغامه على ترك دينه المسيحي. فتمسّك بإيمانه، فحكموا عليه بحمله على جمل والمرور به في شوارع القاهرة، وغرسوا في يديه وأكتافه سكاكين حادة، كان يتحمل كل هذه العذابات بصبر. ولما رأوا ثباته في الإيمان سمّروه على صليب إلى أن سَلَّم روحه في يد الرب، ونال إكليل الشهادة.

وأنزل المؤمنون جسده من على الخشبة و أحضروه إلى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة، وكفّنوه بأكفان فاخرة وصلُّوا عليه ودفنوه في الكنيسة المذكورة بحضور جمهور كبير من الشعب المسيحي.

وتقرأ الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عدة قراءات كنسية احتفالا بالذكرى في القداس الالهي الذي اقتصرت عليه الاحتفالات الخاصة بقديس اليوم يوحنا القليوبي مثل

العشية: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 - 19

باكر: مزامير 73 : 23 - 24 مزامير 73 : 28 مزامير 9 : 14+ يوحنا 15 : 17 - 25

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 4 : 5 - 5 : 11

الكاثوليكون: 1 بطرس 2 : 18 - 3 : 7

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

الإنجيل: مزامير 107 : 32,41,42 +يوحنا 10 : 1 - 16