تامر حمزة يغير اسم مسلسله الجديد لـ«حد فاصل»

غير المخرج تامر حمزة بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسلسله الدرامي الجديد اسم العمل إلى «حد فاصل» الذي كان يحمل اسم «القرار» ليكون متماشيا مع أحداث قصص المسلسل الذي يعتمد علىً اسم رئيسي للعمل ومن ثم كل حكاية باسم ولكل حكاية أبطالها المختلفين.

ويجري حاليا المخرج تامر حمزة الاستعدادات النهائية والتحضيرات الخاصة بالمسلسل استعدادا لبدء تصوير الحكاية الجديدة والتي تحمل اسم «بنات السباعي»، حيث يعمل حاليا على اختيار الأبطال والاستقرار على الفنانين المشاركين فيها.