الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى يثمن جهود الرئيس فى ملفى التعليم العالى والجامعات الحديثة

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي

قال طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلمة للمستقبل، تؤكد مدى اهتمام الدولة بشدة بالتعليم العالي ونشر الجامعات العصرية التي تلائم سوق العمل في المستقبل والتخطيط الجيد لهذه القضية.

أضاف عبدالهادي، في تصريحات، الخميس، أن التعليم الجيد هو قضية أمة تقاتل من أجلها ومن أجل مستقبل أبنائها، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال المنتدى، بتأكيده أن التعليم الجيد من حقوق الإنسان وأن مصر ستقاتل من أجل التعليم والمعرفة.

أشار عضو الشيوخ إلى ضرورة الانتباه التام إلى ما قاله الرئيس، من ضرورة توافر اقتصاديات قوية لتوفير تعليم جيد، وهى حقيقة واضحة ولا بدّ من الانتباه التام لها، ففي العصر التكنولوجي الذي يعيشه العالم، لا بدّ من توافر أجهزة بحثية وتعليمية غالية الثمن، ومكان تعليمي مناسب وجامعة متطورة وكل هذا يؤكد ضرورة وجود اقتصاديات جيدة للتعليم.

شدد النائب على أن إنجاز مصر في ملف التعليم العالي يحسب لقيادتها السياسية ورؤاها خلال السنوات الماضية، بعدما تم إنجاز العديد من الجامعات العصرية الحديثة على أرض مصر، وباستثمارات ضخمة وذلك حتى تتناسب مع روح العصر وتدفع بشباب مؤهل ومناسب لسوق العمل ومتطلباته.

النائب طارق عبد الهادي مجلس الشيوخ الرئيس السيسي لعاصمة الإدارية الجديدة المستقبل التعليم الجيد

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وائل لطفي

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