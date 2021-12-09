أحمد جابر: مصر تمتلك بنية تحتية واستثمارات يمكن تصديرها لإفريقيا

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن خطة الغرفة خلال دورتها الجديدة تتركز على دعم التصنيع المحلى ودعم الصادرات، وخاصة الموجهة إلى السوق الإفريقية بعد رئاسة مصر تجمع إقليم الكوميسا. وأضاف جابر، فى حواره مع «الدستور»، أن الغرفة ستفتح فرعين جديدين لها فى الإسكندرية والعاصمة الإدارية، وثالثًا فى إحدى محافظات صعيد مصر بهدف التوسع فى دعم المُصنعين فى قطاع الطباعة والتغليف.

■ ما تقييمك للمناخ الاستثمارى المصرى بعد عملية الإصلاح الاقتصادى وما مردود ذلك على الصناعة؟

- فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى فترة عشوائية لكل مستثمر أجنبى أو داخلى، حيث كان الدولار يشهد سعرين مختلفين، ما أسهم فى وجود وضع مُهلك بالنسبة للاستثمار الأجنبى وتدهور الوضع بشكل عام، وكان الإصلاح الاقتصادى بمثابة الدواء المر الذى لا بد منه، وكنا جميعًا ندعم الدولة فى تلك الخطوة، حيث لا توجد هناك دولة فى العالم تدعم الخدمات لديها وتدعم الدولار، وشهدنا بعدها انخفاض الجنيه، أدى هذا الانخفاض بالتبعية إلى ارتفاع التصدير وزيادة المنافسة، وعلى سبيل المثال فإن أمريكا تتبع نفس الأسلوب فى محاربة الصين لزيادة الصادرات، إذ تقوم بخفض سعر الدولار أو زيادة العملة الصينية، وبالتالى تصبح المنافسة بيننا وبينهم غير مستوية، فكنا نعانى من عدم المنطقية فى الأسعار، فكانت هناك خطوة متأخرة فقضت على هذا، وأصبحت التكنولوجيا سائدة، وتقلل التعامل مع موظفى الشئون، وقفلت باب الفساد بشكل كبير.

كما أن الإصلاح الاقتصادى وفر على الدولة مصروفات الدعم الذى كان يدار بشكل عشوائى، وكان يصل لغير مستحقيه، أما حاليًا فتقوم الدولة بتنظيم الدعم وإقامة مشروعات قومية وطرق وكبارى أعادت حركة الأسواق مرة أخرى، وعملت على تشجيع الاستثمار.

■ كيف ترى مدى مساهمة المشروعات القومية وتحسين جودة الطرق والكبارى فى دعم الاستثمار؟

- أحد أسباب نهضة أوروبا هو شبكة الطرق الموجودة بها، واهتمام الرئيس بدعم المشروعات القومية والطرق والكبارى كان أهم خطوة لدعم الاستثمارين الأجنبى والمحلى وأهم أسباب نهضة الدولة، كما أن إقامة الطرق توفر الوقت والجهد وتسمح بإقامة تنمية بشكل أوسع، من محطات وقود واستراحات وإعلانات، وتوفر كثيرًا من فرص العمل، كما توفر الوقت فى نقل البضائع.

ومصر تشهد نهضة ملحوظة فى قطاع الطرق والكبارى على مستوى المحافظات، وكذلك تطورًا فى السكك الحديدية والمترو، وجميعها أفكار خارج الصندوق، فحاليًا الأشخاص ليسوا مترددين فى الذهاب للعاصمة الإدارية رغم بُعدها، فنعلم أننا نتواصل بالقاهرة بكذا وسيلة مواصلات، وسيلة تحترم آدمية المواطن.

■ وما مردود ذلك على الاستثمار الأجنبى؟

- لاقت مصر من الاستثمار الأجنبى مردودًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وزاد الطلب على الاستثمار فى مصر فى كثير من القطاعات من ضمنها الصناعات الطباعية الجديدة، إذ إننا شهدنا من بعض المستثمرين انتقال جميع استثماراتهم لمصر.

■ كيف تستفيد مصر من رئاسة الكوميسا وهل للطباعة سوق واعدة فى السوق الإفريقية؟

- رئاسة مصر الكوميسا ستفتح لمصر كثيرًا من المجالات فى السوق الإفريقية وستُحدث نقلة نوعية قوية فى الصادرات، كما سيتم فتح أسواق جديدة الفترة المقبلة، كما أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وصدقت عليها، وهى خطوة مهمة تدعم المستثمر الأجنبى القادم إلى مصر، كما أن سوق الطباعة من المتوقع أن تلقى حظًا فى السوق الإفريقية بنقل المعدات إلى هناك، خاصة أن مصر تمتلك فائضًا فى الآلات والمعدات، وننظر لمصر على أنها البوابة الاقتصادية لإفريقيا.

■ بعد الانتهاء من الانتخابات الخاصة بالغرفة، ما خطتكم لدعم الصناعة وما مستهدفات العمل الفترة المقبلة؟

- تتركز أهداف الغرفة فى الفترة المقبلة على دعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد ورفع قيمة الصادرات، لتحقيق حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، كما سيتم فتح عدد من الفروع الجديدة.

■ هل تستهدف عمل فروع جديدة للغرفة بالعاصمة الإدارية؟

- نستهدف فى الخطة المقبلة، ضمن الدورة الجديدة التى تستمر ٤ سنوات مقبلة، إنشاء فرع فى غرفة الإسكندرية، وبعده فرع فى العاصمة الإدارية وفرع آخر فى الصعيد.

■ ما أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الطباعة والتغليف فى الوقت الحالى؟

- قطاع الطباعة من أكثر القطاعات التى تعانى عالميًا هذه الفترة بسبب التطور التكنولوجى العالمى، ويعانى من الاندثار، وتقل نسبة الجرائد المطبوعة بسبب التحول الرقمى والتعامل الذى يتم من خلال البنوك والشركات إلكترونيًا، ولا بد أن يكون للغرفة دور فى دعم هذا القطاع، خاصة أن إفريقيا بها بعض الدول التى ما زالت سوقًا واعدة للاستثمار.

■ ما مقترحاتك لزيادة الصادرات؟

- لدينا مقترح يسهم فى زيادة التصدير يعتمد على تصدير الخبرة والتكنولوجيا والعمالة، ونركز على السوق الإفريقية، فهى تحتاج إلى استثمار فى هذه الفترة، كما أن جميع الدول بعد كورونا تنبأت بأنها يجب أن تعتمد على التصنيع المحلى، وأيضًا يكون لديها جزء آخر للتصدير.

وبالنسبة للطباعة لا بد أن نركز على هدفين، أولهما نقل الاستثمارات لبعض الدول الإفريقية، خاصة أن لدينا وفرة فى الطاقات الإنتاجية التى تعمل بربع طاقتها من الخامات والمعدات والخبرة، ومثال ذلك الكتاب المدرسى، فإنه يعانى بعد التحول التكنولوجى، ولكن يجب أن نواكب الدولة فى التطور التكنولوجى والتفكير خارج الصندوق باستغلال الطاقات الإنتاجية بتصديريها للأسواق الواعدة، كما أن الكتاب المدرسى يعد سلعة استراتيجية، ومصر من الدول الرائدة فى هذا الموضوع.

■ ما نسبة النمو فى الصادرات من هذا القطاع وكم تبلغ أعداد العاملين به؟

- سجلت صادرات مصر من قطاع الطباعة ارتفاعًا بنحو ٤٩٪ خلال الـ١٠ أشهر الأولى من العام الحالى ٧٧٣٫٩٩ مليون دولار، وسجلت صادرات قطاع التغليف ارتفاعًا بنسبة ٥٥٪ لتسجل نحو ٤٩١٫٨٦ مليون دولار، وسجلت صادرات الكارتون ٢٧٪، فيما سجل التغليف المرن نسبة ٦٧٪، وارتفعت صادرات البلاستيك لنحو ٤٣٪.

ويعمل بالقطاع نحو ٣٠٠ ألف عامل فى نحو ١٠٠٠ مصنع بقيمة استثمارات تتخطى الـ٣٠ مليار جنيه، كما أن مصر من أكبر الدول المصدرة للمناديل الورقية، ويعد استهلاك مصر من المناديل الورقية أقل من دول أوروبا، حيث يعد استهلاك الفرد السنوى نحو الكيلو ونصف الكيلو للمواطن فى السنة فى حين أنه فى أمريكا ١٨ كيلو، وأوروبا ١٥ كيلو، وأهم الدول المستوردة من مصر إنجلترا والسعودية وأمريكا ومجموعة دول إفريقيا وبعض الدول العربية.