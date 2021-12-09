رئيس «الصناعات الكيماوية»: 10 أسواق جديدة فتحت أبوابها لنا بعد رئاسة «الكوميسا»

قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن نحو ١٠ أسواق إفريقية فتحت أبوابها أمام الشركات المصرية بعد رئاسة مصر تجمع «الكوميسا».

وأوضح «الجبلى»، لـ«الدستور»، أن مصر خطت خطوات كبيرة تجاه استعادة مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى السنوات السبع الماضية، مؤكدًا أن عام ٢٠٢٢ هو عام تربع مصر على زعامة القارة الإفريقية بعد النشاط الكبير والجهود الدبلوماسية للدولة المصرية، مضيفًا: «السوق الإفريقية ما زالت بكرًا وخامًا أمام المستثمرين المصريين».

كان «الجبلى» قد فاز بعضوية مجلس إدارة مجلس أعمال «الكوميسا» ممثلًا عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا الـ٢١، التى تمثل نصف سكان إفريقيا، وقد أُجريت الانتخابات افتراضيًا فى العاصمة الزامبية «لوساكا» بسبب تداعيات جائحة «كورونا».

وعلق على هذا الفوز قائلًا: إن الدول الإفريقية الممثلة فى الجمعية العمومية لمجلس أعمال «الكوميسا» صوتت لصالح مصر فى هذه الانتخابات، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لمجلس أعمال الكوميسا فى كل ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجارى بين دول «الكوميسا» والدول الإفريقية.

واعتبر «الجبلى» التصويت له فى هذه الانتخابات والفوز بعضوية مجلس أعمال «الكوميسا» بمثابة تقدير كبير للدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التى تهم دول القارة الإفريقية، معربًا عن سعادته الغامرة بهذا الموقع وفى هذا التوقيت مع تولى الرئيس السيسى الرئاسة الحالية لتجمع الكوميسا.

وأعرب «الجبلى» عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس السيسى على قيادة تجمع «الكوميسا» والتنسيق مع مختلف الدول الإفريقية بما يحقق التكامل والتنسيق الاقتصادى والاستثمارى والتبادل التجارى بين مختلف الدول الإفريقية، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لمواجهة مختلف مشكلات وأزمات إفريقيا إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على مختلف الدول الإفريقية.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص فى تشجيع الاستثمار والتبادل التجارى وزيادة الصادرات فيما بين دول «الكوميسا» وجميع دول القارة السمراء، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لمعدلات النمو بالدول الاقتصادية الكبرى.