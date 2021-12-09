الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«إس أند بى جلوبا»: مصر تصدر 7 شحنات غاز مسال إلى تركيا

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أظهرت بيانات وكالة «إس أند بي جلوبا» الأمريكية، أن مصر برزت كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى السوق التركية، حيث تم شحن 7 شحنات غاز مسال بالفعل حتى الآن في الربع الأخير من عام 2021.

تركيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في الطلب على الغاز

وقالت إس أند بي جلوبال، إنه من المقرر أن تسجل تركيا ارتفاعًا قياسيًا في الطلب على الغاز في عام 2021 - يصل إلى 60 مليار متر مكعب - على خلفية الاستهلاك القوي في قطاع الطاقة.

في الوقت نفسه، تواجه أنقرة احتمال انتهاء المزيد من عقود الاستيراد طويلة الأجل في المستقبل القريب بعد انتهاء مهلة صفقات مع أذربيجان لتوريد خطوط الأنابيب ونيجيريا للغاز الطبيعي المسال في أبريل وأكتوبر على التوالي.

وأشارت إس أند بي جلوبال، إلى أنه لا يزال لدى تركيا عقد واحد طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال - مع شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة - والذي من المقرر أن يستمر حتى عام 2024، ولكن بخلاف ذلك كانت تستقبل الشحنات في الغالب من الولايات المتحدة وقطر.

ومع ذلك، منذ أكتوبر، كانت هناك شحنات منتظمة من محطتي تصدير للغاز الطبيعي المسال في مصر - 7.2 مليون طن متري / سنة من محطة إدكو التي تديرها شل، ومرفق دمياط الذي تديره إيني 5 ملايين طن / سنة.

ويأتي الإمداد المنتظم الجديد للغاز الطبيعي المسال بعد أن أعادت تركيا ومصر إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في أوائل عام 2021.

كما أصلحت تركيا بالفعل العلاقات مع المملكة العربية السعودية - وهي مورد منتظم للخام - واستضاف أردوغان الأسبوع الماضي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تقارب أُعلن أنه يبشر بعصر جديد من الاستثمار الإماراتي في تركيا.

مصر تركيا غاز مسال وكالة إس أند بي الغاز الطبيعي

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