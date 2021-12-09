الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القاهرة للمسرح التجريبي» يعلن أسماء المكرمين ولجنة تحكيم دورته الجديدة

التكريمات
التكريمات

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور جمال ياقوت خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة قدمته المذيعة أمل نعمان، بحضور مديرا المهرجان د. محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل عن أسماء المكرمين بالدورة 28، فيكرم المهرجان: المخرج الكبير عصام السيد من مصر، والمخرج ومؤسس فرقة الورشة حسن الجريتلي من مصر، والفنان المسرحي خالد الطريفي من الأردن، والمؤلف والمخرج المسرحي ناجي الحاي من الإمارات، والمخرج Jean - Guy lecat من فرنسا.

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كما أعلنت إدارة المهرجان أيضا عن أسماء لجنة التحكيم وهم : الدكتور سامح مهران من مصر ، رئيسا للجنة ، والمخرج والمؤلف جواد الأسدي من العراق ( عضواً ) ، والفنانة مايا ديفيد من صربيا ( عضوا ) ، والممثل المسرحي Olivier Dubios  من فرنسا (عضوا ) ، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون من أسبانيا / سوريا ( عضوا ) ، والموسيقار هشام جبر من مصر ( عضواً ) ، و المسرحي Zenon kruszelnicki من الولايات المتحدة الأمريكية ( عضوا).

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الأردن ورشة لجنة تحكيم مدير القاهرة محافظ المسرح

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