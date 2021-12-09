«القاهرة للمسرح التجريبي» يعلن أسماء المكرمين ولجنة تحكيم دورته الجديدة

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور جمال ياقوت خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة قدمته المذيعة أمل نعمان، بحضور مديرا المهرجان د. محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل عن أسماء المكرمين بالدورة 28، فيكرم المهرجان: المخرج الكبير عصام السيد من مصر، والمخرج ومؤسس فرقة الورشة حسن الجريتلي من مصر، والفنان المسرحي خالد الطريفي من الأردن، والمؤلف والمخرج المسرحي ناجي الحاي من الإمارات، والمخرج Jean - Guy lecat من فرنسا.

كما أعلنت إدارة المهرجان أيضا عن أسماء لجنة التحكيم وهم : الدكتور سامح مهران من مصر ، رئيسا للجنة ، والمخرج والمؤلف جواد الأسدي من العراق ( عضواً ) ، والفنانة مايا ديفيد من صربيا ( عضوا ) ، والممثل المسرحي Olivier Dubios من فرنسا (عضوا ) ، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون من أسبانيا / سوريا ( عضوا ) ، والموسيقار هشام جبر من مصر ( عضواً ) ، و المسرحي Zenon kruszelnicki من الولايات المتحدة الأمريكية ( عضوا).

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