الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مخدرات الكريسماس».. إحباط ترويج 25 كيلو حشيش بالغردقة

حشيش
حشيش

أحبطت أجهزة الأمن بمدينتي سفاجا والغردقة ومكتب مكافحة المخدرات ٣ محاولات لتهريب الحشيش لمدينة الغردقة لترويجه على المتعاطين خلال احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الجديدة، وتم إلقاء القبض على المتهمين وهم عاطل وسائقان.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط سائق يُدعى أحمد على أحمد من قنا يستقل سيارة بداخلها 26 طربة حشيش تزن قرابة 13 كيلو جراما، داخل جوال وخلال التحقيقات اعترف المتهم بحيازتها للمخدرات قبل ترويجها على العملاء، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة.

في الواقعة الثانية، تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط سائق بحوزته كمية من الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التي كشفت أن المتهم تم القبض على المتهم وبحوزته 60 طربة حشيش.

وفي الواقعة الثالثة تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، أثناء مروره على كمين الكيلو 5 بمدينة سفاجا، مستقلا سيارة أجرة قادمة من محافظة قنا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث تبين أن المتهم تم ضبطه وبحوزته 58 طربة حشيش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

رئيس «الصناعات الكيماوية»: 10 أسواق جديدة فتحت أبوابها لنا بعد رئاسة «الكوميسا»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)