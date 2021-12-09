«مخدرات الكريسماس».. إحباط ترويج 25 كيلو حشيش بالغردقة

أحبطت أجهزة الأمن بمدينتي سفاجا والغردقة ومكتب مكافحة المخدرات ٣ محاولات لتهريب الحشيش لمدينة الغردقة لترويجه على المتعاطين خلال احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الجديدة، وتم إلقاء القبض على المتهمين وهم عاطل وسائقان.

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط سائق يُدعى أحمد على أحمد من قنا يستقل سيارة بداخلها 26 طربة حشيش تزن قرابة 13 كيلو جراما، داخل جوال وخلال التحقيقات اعترف المتهم بحيازتها للمخدرات قبل ترويجها على العملاء، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة.

في الواقعة الثانية، تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط سائق بحوزته كمية من الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التي كشفت أن المتهم تم القبض على المتهم وبحوزته 60 طربة حشيش.

وفي الواقعة الثالثة تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، أثناء مروره على كمين الكيلو 5 بمدينة سفاجا، مستقلا سيارة أجرة قادمة من محافظة قنا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث تبين أن المتهم تم ضبطه وبحوزته 58 طربة حشيش.